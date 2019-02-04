Брянские дайверы нырнули под лед на доломитовом карьере в Подмосковье
Шестеро брянских дайверов нырнули под лед на доломитовом карьере в подмосковном Щелкове. Погружение состоялось 30 января.
Вода на карьере оказалась прозрачной. У поверхности видимость была около 20 метров. Ближе ко дну – около трех-четырех метров. В водоеме затоплены кусты и деревья. В воде выставлена подсветка, сообщают на сайте подводного клуба.
Под воду дайверы погружались двумя группами. Первая провела в воде около 45 минут. Они снимали погружение на фото и видео.
Брянцы познакомились с рекордсменом по глубине погружения Ахмедом Габром из Египта. Он установил мировой рекорд в 2014 году. Ахмед совершил около десяти тысяч погружений. Но ни разу не нырял под лед, поэтому и приехал этой зимой на карьер в Щелково.
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ИСТОЧНИК KP.RU