2019-02-04T10:45:47+03:00
Общество

Брянские дайверы нырнули под лед на доломитовом карьере в Подмосковье

Наши земляки познакомились с рекордсменом мира из Египта
Марина АНТОНОВА
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Фото: Подводный клуб "Скат" имени Валерия Тюрина.Фото: Подводный клуб "Скат" имени Валерия Тюрина.
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Шестеро брянских дайверов нырнули под лед на доломитовом карьере в подмосковном Щелкове. Погружение состоялось 30 января.

Вода на карьере оказалась прозрачной. У поверхности видимость была около 20 метров. Ближе ко дну – около трех-четырех метров. В водоеме затоплены кусты и деревья. В воде выставлена подсветка, сообщают на сайте подводного клуба.

Под воду дайверы погружались двумя группами. Первая провела в воде около 45 минут. Они снимали погружение на фото и видео.

Брянцы познакомились с рекордсменом по глубине погружения Ахмедом Габром из Египта. Он установил мировой рекорд в 2014 году. Ахмед совершил около десяти тысяч погружений. Но ни разу не нырял под лед, поэтому и приехал этой зимой на карьер в Щелково.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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