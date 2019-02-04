В Брянске у закрытого торгового центра «Тимошковых» образовалась свалка
Мусор не вывозят, но продолжают выкидывать
Фото: vk.com, Никита Музланов.
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В Советском районе Брянска возле закрытого торгового центра «Тимошковых» на улице Красноармейской образовалась стихийная свалка. Мусор не вывозят уже четыре меясца, так как центр не работает. Но отходы в контейнер продолжают носить жители окрестных домов. Кстати, на площадке стоит один контейнер для крупногабаритного мусора.
Фотографии свалки опубликовали пользователи в соцсетях. Авторы снимков пишут, что на помойке бегают крысы и бездомные собаки.
Фото: vk.com, Никита Музланов.
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ИСТОЧНИК KP.RU