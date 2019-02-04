Из горящего дома в Климове спасли двух человек

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-04T09:17:37+03:00

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Из горящего дома в брянском поселке Климово спасли двух человек. Сообщение о пожаре на улице Спартаковской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 17.33 в воскресенье, 3 февраля. На место выехали две пожарные машины. Через минуту спасатели прибыли.

Оказалось, что горит частный дом размером пять на четыре метра. Очаг возгорания находится в одной из комнат – там загорелась мебель. Из-за сильного задымления в горящем доме пришлось привлечь звено газодымозащитной службы.

Уже через четыре минуты, в 17.40, пламя потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Эксперты выясняют, почему загорелась мебель в доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU