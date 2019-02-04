2019-02-04T09:06:59+03:00
Общество

Брянская прокуратура потребовала запретить сайты, на которых продавали свидетельства о сдаче ЕГЭ

Исковые заявления направили в суд
Марина АНТОНОВА
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Прокуратура Погарского района через суд потребовала запретить сайты, на которых продавали свидетельства о сдаче единого государственного экзамена. Во время мониторинга интернета правоохранители нашли пять подобных ресурсов.

- Вход на сайты был свободный, без регистрации и пароля, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Информация на сайте распространяется бесплатно. Между тем за незаконные приобретение или сбыт официальных документов предусмотрена уголовная ответственность.

Прокуратура направила в суд пять административных исковых заявлений. Сейчас их рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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