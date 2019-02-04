Брянская прокуратура потребовала запретить сайты, на которых продавали свидетельства о сдаче ЕГЭ
Прокуратура Погарского района через суд потребовала запретить сайты, на которых продавали свидетельства о сдаче единого государственного экзамена. Во время мониторинга интернета правоохранители нашли пять подобных ресурсов.
- Вход на сайты был свободный, без регистрации и пароля, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Информация на сайте распространяется бесплатно. Между тем за незаконные приобретение или сбыт официальных документов предусмотрена уголовная ответственность.
Прокуратура направила в суд пять административных исковых заявлений. Сейчас их рассматривают.
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ИСТОЧНИК KP.RU