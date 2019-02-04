Жителя Злынковского района осудили за контрабанду героина

СЕГОДНЯ 09:01 2019-02-04T09:01:18+03:00

Обвиняемого уже не раз судили на незаконный оборот наркотиков. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Житель Злынковского района получил три года четыре месяца колонии особого режима за контрабанду героина. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что в сентябре прошлого года мужчина купил в соседнем государстве наркотик для личного употребления, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он переместил запрещенное вещество через государственную границу Российской Федерации. Там его задержали правоохранители.

Обвиняемого уже не раз судили на незаконный оборот наркотиков. Он совершил преступление через месяц после того, как вышел из колонии. Поэтому его посчитали опасным рецидивистом.

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ИСТОЧНИК KP.RU