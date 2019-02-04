В Бежице упавшая с крыши ледяная глыба разломала скамейку

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-04T08:53:16+03:00

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В Бежицком районе Брянска упавшая с крыши многоэтажного дома ледяная глыба напополам разломала скамейку у подъезда. Это случилось в воскресенье, 3 февраля, у дома №2 на улице Камозина. Фотографии разломанной скамейки опубликовали пользователи в соцсетях. К счастью, никто не пострадал, пишут очевидцы.

В Брянске на выходных днем была оттепель. Наледь и снег с крыш продолжает сходить и в понедельник, 4 февраля. Осколки льда рассыпаются на несколько метров от домов, поэтому ограждения не помогают.

Напомним, в Дятькове наледь с крыши торгового центра в пятницу упала на 41-летнюю женщину. В субботу она умерла в больнице. Представители одной из политических партий обещали проверить, убирают ли снег и сосульки с крыш в Дятькове. Но в воскресенье в городе под тяжестью снега обвалилась летняя веранда у кинотеатра.

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ИСТОЧНИК KP.RU