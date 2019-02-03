В Брянске легковушка провалилась в яму на дороге

СЕГОДНЯ 19:39 2019-02-03T19:40:15+03:00

Очевидцы пишут, что водитель был пьяный

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В Бежицком районе Брянска иномарка провалилась в раскопанную яму на дороге. ДТП случилось в воскресенье, 3 февраля, на улице Ново-Советской. Фотографии и видео с места опубликовали пользователи соцсетей.

Фото: vk.com, Алла Аверина.

Очевидцы пишут, что яма с теплотрассой была огорожена. А водитель – пьяный. Машину вытаскивали с помощью автокрана. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в аварии.

Фото: vk.com, Юлия Калинина.

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ИСТОЧНИК KP.RU