В Брянске легковушка провалилась в яму на дороге
Очевидцы пишут, что водитель был пьяный
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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В Бежицком районе Брянска иномарка провалилась в раскопанную яму на дороге. ДТП случилось в воскресенье, 3 февраля, на улице Ново-Советской. Фотографии и видео с места опубликовали пользователи соцсетей.
Фото: vk.com, Алла Аверина.
Очевидцы пишут, что яма с теплотрассой была огорожена. А водитель – пьяный. Машину вытаскивали с помощью автокрана. Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в аварии.
Фото: vk.com, Юлия Калинина.
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ИСТОЧНИК KP.RU