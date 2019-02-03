В Почепском районе автобус съехал в кювет: пострадали две пассажирки

СЕГОДНЯ 19:26 2019-02-03T19:26:12+03:00

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В Почепском районе автобус съехал в кювет. Автоавария случилась около полвины восьмого утра в субботу, 2 февраля, на дороге Брянск-Новозыбков-Мглин-Васьковичи, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

63-летний водитель автобуса ПАЗ ехал со стороны села Васьковичи в сторону Почепа. Он не справился с управлением и съехал в правый кювет.

Травмы в ДТП получили две пассажирки: 55-летняя и 46-летняя женщины. Их госпитализировали в Почепскую районную больницу.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU