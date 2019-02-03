2019-02-03T14:54:28+03:00
Общество

В Дятькове у кинотеатра под тяжестью снега рухнула летняя веранда

Общественники обещали проверить, как убирают наледь с крыш
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
Изменить размер текста:

В брянском городе Дятьково под тяжестью снега рухнула летняя веранда у кинотеатра на улице Фокина. Это случилось в воскресенье, 3 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали пользователи в соцсетях. Очевидцы пишут, что никто не пострадал.

Напомним, вечером 1 февраля у дятьковского торгового центра «Вавилон» на 41-летнюю женщину упала глыба льда. Пострадавшая умерла на следующий день в больнице. Следователи завели уголовное дело по факту случившегося. А общественники и представители политических партий обещали проверить, как чистят крыши от наледи и снега в Дятькове. Особое внимание они собирались уделить социальным учреждениям: поликлиникам, школам и детсадам, а также торговым центрам.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Навлинском районе на делянке погибли два лесоруба
В Новозыбкове ввели карантин по бешенству
На ремонт брянских дорог потратят почти шесть миллиардов рублей
В Брянске вновь запустили троллейбусы после ледяного дождя
На «Мосфильме» выйдет фильм «Однажды в Трубчевске», снятый в Брянской области
В Брянске второй день не ходят троллейбусы
Почепский бродяга из мести поджег дом
У брянских железнодорожников украли одежду
В Брянске магазины с алкоголем перенесут еще дальше от школ и детсадов
Пенсионерку из Стародуба обокрал гость
Брянца отправят в колонию за помощь нелегальной мигрантке
В Брянске маршрутка на "зебре" сбила 79-летнюю женщину
Под Брянском водитель иномарки насмерть сбил 52-летнего пешехода
Следователи: лед на погибшую жительницу Дятькова упал во время чистки крыши
В Дятькове рухнувшая с крыши ледяная глыба убила многодетную мать
В Дятькове задержавшего зарплату начальника оштрафовали на 11 тысяч рублей
В Дубровском районе родителей заставляли ремонтировать школу и закупать учебники
В Брасовском районе сгорел дом: есть пострадавший
В Дятькове 25-летний парень обокрал задремавшего мужчину
В Брянскую область не пустили мясо, колбасу и орехи сомнительного качества
В Брянской области нашли пропавшего Андрея Сергеева
За четыре дня жертвами «телефонных» мошенников стали еще девять брянцев
В этом году в Гордеевском районе пройдет ремонт в двух школах
4 февраля в Брянске стартует прием заявок на «Лыжню России-2019»
На железнодорожной станции Брянск-I столкнулись два вагона