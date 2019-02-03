В Дятькове у кинотеатра под тяжестью снега рухнула летняя веранда

СЕГОДНЯ 14:54 2019-02-03T14:54:28+03:00

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В брянском городе Дятьково под тяжестью снега рухнула летняя веранда у кинотеатра на улице Фокина. Это случилось в воскресенье, 3 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали пользователи в соцсетях. Очевидцы пишут, что никто не пострадал.

Напомним, вечером 1 февраля у дятьковского торгового центра «Вавилон» на 41-летнюю женщину упала глыба льда. Пострадавшая умерла на следующий день в больнице. Следователи завели уголовное дело по факту случившегося. А общественники и представители политических партий обещали проверить, как чистят крыши от наледи и снега в Дятькове. Особое внимание они собирались уделить социальным учреждениям: поликлиникам, школам и детсадам, а также торговым центрам.

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ИСТОЧНИК KP.RU