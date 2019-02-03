2019-02-03T14:39:25+03:00
Происшествия

В Навлинском районе на делянке погибли два лесоруба

Следователи завели уголовное дело за нарушение правил охраны труда
Марина АНТОНОВА
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Лесорубы работали на индивидуального предпринимателя.Лесорубы работали на индивидуального предпринимателя.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Навлинском районе на делянке погибли лесоруб и вальщик леса. ЧП случилось в пятницу, 1 февраля, на территории Навлинского лесничества, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Двое мужчин получили травмы, которые оказались не совместимы с жизнью.

По предварительной информации, лесорубы работали на индивидуального предпринимателя, который заготавливал лес.

По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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