В Навлинском районе на делянке погибли два лесоруба

СЕГОДНЯ 14:39 2019-02-03T14:39:25+03:00

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В Навлинском районе на делянке погибли лесоруб и вальщик леса. ЧП случилось в пятницу, 1 февраля, на территории Навлинского лесничества, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Двое мужчин получили травмы, которые оказались не совместимы с жизнью.

По предварительной информации, лесорубы работали на индивидуального предпринимателя, который заготавливал лес.

По факту происшествия следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU