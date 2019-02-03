2019-02-03T14:20:22+03:00
Общество

На ремонт брянских дорог потратят почти шесть миллиардов рублей

До 1 апреля главы администраций должны все подготовить для торгов
Марина АНТОНОВА
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На ремонт и строительство дорог в Брянской области в этом году потратят 5,9 миллиарда рублей. До 1 апреля главы администраций должны подготовить документы для проведения торгов, чтобы работы начались как можно раньше. Об этом говорили на совещании в областном правительстве.

В прошлом году в регионе построили и отремонтировали 510 километров дорог. Это на семь процентов больше, чем в 2017-м.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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