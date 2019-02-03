2019-02-03T13:54:45+03:00
Общество

В Брянске вновь запустили троллейбусы после ледяного дождя

Транспорт не ходил в субботу и с утра в воскресенье
Марина АНТОНОВА
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В Брянске в воскресенье, 3 февраля, вновь запустили троллейбусы после ледяного дождя. Траснпорт не ходил в субботу и утром в воскресенье, так как контактная сеть покрылась коркой льда. Троллейбусы сначала планировали запустить в понедельник.

Горожане пишут в соцсетях, что видели на линии только троллейбус №12.

Кстати, в понедельник, 4 февраля, синоптики обещают такую же погоду. Ночью будет от минус трех до плюс двух. Днем - до плюс пяти градусов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Местами пройдет дождь, возможен гололед, а ночью - туман.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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