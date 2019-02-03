В Брянске второй день не ходят троллейбусы
Это связано с обледенением проводов
Ледяной дождь прошел в ночь на субботу, 2 февраля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске второй день не ходят троллейбусы. Это связано с обледенением контактной сети.
Ледяной дождь прошел в Брянске в ночь на субботу, 2 февраля. В тот же день перестали работать троллейбусы в городе. На линии вышли дополнительные автобусы, которые ходили по маршрутам «Бульвар Щорса – Набережная» и «Бежицкий рынок - 10 микрорайон». Несколько автобусов помогут возить горожан и в воскресенье, 3 февраля. Три машины будут ходить от Бульвара Щорса до Набережной и одна - с Бежицкого рынка до 10-го микрорайона.
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ИСТОЧНИК KP.RU