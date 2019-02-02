Почепский бродяга из мести поджег дом
Инцидент произошел в деревне Копылы Почепского района. В пресс-службе УМВД России по Брянской области рассказали, что 63-летний заявитель проснулся от странного шума на чердаке. Поднявшись наверх, пенсионер увидел, что знакомый ему мужчина без определенного места жительства пытается поджечь дом.
Хозяин дома прогнал поджигателя и затушил разгоравшееся пламя.
- Потерпевший был не понаслышке знаком со злоумышленником - месяцем ранее он влез к нему в дом и украл продукты, - рассказали в полиции. - По статье «Кража» ему грозил шестилетний срок.
«Мстительный» мотив полицейским подтвердил сам задержанный. И добавил себе еще одно уголовное дело – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
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ИСТОЧНИК KP.RU