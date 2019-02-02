У брянских железнодорожников украли одежду
В Брянске задержали похитителя одежды железнодорожников. Как рассказали в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, в полицию обратились трое работников железной дороги Брянского региона Московской железной дороги. Они рассказали, что в раздевалке Локомотивного депо станции Брянск-2 у них пропали личные вещи: куртка, джинсы, шапка.
Полицейские отправились на поиски предполагаемого похитителя и вскоре задержали 38-летнего жителя Брянска.
- У него нашли и изъяли украденные вещи, - говорят в пресс-службе. - Мужчине грозит срок до пяти лет.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU