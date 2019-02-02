В Брянске магазины с алкоголем перенесут еще дальше от школ и детсадов

СЕГОДНЯ 20:27 2019-02-02T20:29:11+03:00

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В Брянске изменят систему размещения магазинов, торгующих алкоголем. Сейчас готовится необходимая документация, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Перемены коснутся общеобразовательных и спортивных школ. "Алкомаркеты" находятся не ближе, чем за 50 метров от детских учреждений. Теперь минимальную дистанцию планируют увеличить до 100 метров.

- Казалось бы, это решение о небольшом изменение в расстоянии, но оно уже вызвало определенную реакцию, которую нельзя назвать позитивной, среди предпринимателей, чей бизнес сопряжен с торговлей алкоголем, - говорят в мэрии. - С увеличением дистанции между такими торговыми точками, мы планируем сократить их количество.

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ИСТОЧНИК KP.RU