Пенсионерку из Стародуба обокрал гость

СЕГОДНЯ 20:05 2019-02-02T20:05:06+03:00

Суда молодой человек будет дожидаться в СИЗО. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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С заявлением о краже техники в полицию обратилась 64-летняя жительница Стародуба. Она рассказала, что, проснувшись утром, «не досчиталась» дорогого телевизора и кухонного измельчителя.

Как выяснялось, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области, накануне вечером к пенсионерке приезжала молодая родственница с приятелем. Гости засиделись допоздна, и пенсионерка ушла спать еще до их ухода.

Подозрения полиции пали на гостившего в тот вечер молодого человека – ранее судимого 25-летнего жителя поселка Красный.

- Полицейские нашли у него дома похищенные вещи, - говорят в УМВД. - Как рассказал задержанный, когда потерпевшая ушла спать, он под благовидным предлогом отправил приятельницу прогуляться, а сам за это время вынес и спрятал в багажник своего автомобиля приглянувшуюся бытовую технику.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Суда молодой человек будет дожидаться в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU