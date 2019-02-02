Пенсионерку из Стародуба обокрал гость
С заявлением о краже техники в полицию обратилась 64-летняя жительница Стародуба. Она рассказала, что, проснувшись утром, «не досчиталась» дорогого телевизора и кухонного измельчителя.
Как выяснялось, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области, накануне вечером к пенсионерке приезжала молодая родственница с приятелем. Гости засиделись допоздна, и пенсионерка ушла спать еще до их ухода.
Подозрения полиции пали на гостившего в тот вечер молодого человека – ранее судимого 25-летнего жителя поселка Красный.
- Полицейские нашли у него дома похищенные вещи, - говорят в УМВД. - Как рассказал задержанный, когда потерпевшая ушла спать, он под благовидным предлогом отправил приятельницу прогуляться, а сам за это время вынес и спрятал в багажник своего автомобиля приглянувшуюся бытовую технику.
На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Суда молодой человек будет дожидаться в СИЗО.
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ИСТОЧНИК KP.RU