2019-02-02T16:20:55+03:00
Общество

Брянца отправят в колонию за помощь нелегальной мигрантке

Вместе с 25-летней молдаванкой они пытались незаконно пересечь границу
Ольга УМАРОВА
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Суд назначил обоим 1 год 1 месяц в колонии-поселении.Суд назначил обоим 1 год 1 месяц в колонии-поселении.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Севске вынесли приговор по уголовному делу о незаконном пересечении границы 25-летней гражданкой Молдовы и пособничестве ее 29-летнего друга. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области, в 2017 году по решению Роспотребнадзора девушка больше не могла находиться в России. О запрете она узнала летом прошлого года при попытке въезда в страну.

Чтобы забрать личные вещи и кота, которые остались в подмосковной Балашихе, иностранка обратилась за помощью друга из Брянской области. Тот согласился помочь.

- Они вдвоем пересекли государственную границу в обход пункта пропуска, - говорят в прокуратуре. – Возле села Хинель Севского района в 1500 метрах от линии госграницы их задержали пограничники.

Суд назначил обоим 1 год 1 месяц в колонии-поселении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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