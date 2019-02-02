В Брянске маршрутка на "зебре" сбила 79-летнюю женщину
В Брянске под колеса маршрутки угодила пенсионерка. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянскй области, авария произошла около 12.45 на улице Флотской.
По предварительной информации, 56-летний водитель ГАЗ-322132 (маршрутное такси) ехал со стороны улицы Литейной в сторону улицы Ульянова. Он сбил 79-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
- Пенсионерка получила ушиб бедра, костей таза, поясницы, - говорят в Госатвоинспекции. - Женщину положили в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU