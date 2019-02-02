Под Брянском водитель иномарки насмерть сбил 52-летнего пешехода

СЕГОДНЯ 14:57 2019-02-02T14:57:12+03:00

Смертельное ДТП произошло на участке "Брянск-Дятьково" Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

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Смертельное ДТП произошло около 19.30 на участке "Брянск-Дятьково" в Брянском районе. По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля "Volkswagen Sharan", двигаясь в сторону Брянска, сбил 52-летнего пешехода.

Во время столкновения, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области, мужчина находился на проезжей части - на полосе по ходу движения автомобиля. От полученных травм пешеход умер.

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ИСТОЧНИК KP.RU