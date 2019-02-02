2019-02-02T14:21:20+03:00
Происшествия

Следователи: лед на погибшую жительницу Дятькова упал во время чистки крыши

Правоохранители завели уголовное дело
Ольга УМАРОВА
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От полученных травм женщина умерла в больнице на следующий день.От полученных травм женщина умерла в больнице на следующий день.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Следователи начали проверку трагедии в Дятькове, где обрушившая с крыши наледь погубила местную жительницу. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Брянскй области, от полученных травм женщина умерла в больнице на следующий день.

Следователи также уточняют: трагедия призошла во время очистки крыши здания ТЦ "Вавилон", мимо которого проходила погибшая.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления статьи "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорят в ведомстве. - Выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, трагедия произошла вечером 1 февраля возле ТЦ "Вавилон" в городе Дятькове. На 41-летнюю прохожую упала глыба льда. Женщина умерла в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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