В Дятькове рухнувшая с крыши ледяная глыба убила многодетную мать
Трагедия случилась возле торгового центра
У погибшей осталось трое детей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Дятькове глыба льда погубила 41-летнюю женщину. По предварительной информации, трагедия произошла около шести вечера в пятницу, 1 февраля, возле ТРЦ "Вавилон".
Глыба упала с крыши, сообщает издание "Дятьковский вестник". Пострадавшую отвезли в нейрохирургическое отделение областной больницы, но спасти ее врачам не удалось. У женщины осталось трое детей.
"Комсомольская правда" в Брянске" приносит соболезнования родным и близким погибшй.
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ИСТОЧНИК KP.RU