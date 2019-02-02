В Дятькове рухнувшая с крыши ледяная глыба убила многодетную мать

СЕГОДНЯ 13:13 2019-02-02T13:54:09+03:00

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В Дятькове глыба льда погубила 41-летнюю женщину. По предварительной информации, трагедия произошла около шести вечера в пятницу, 1 февраля, возле ТРЦ "Вавилон".

Глыба упала с крыши, сообщает издание "Дятьковский вестник". Пострадавшую отвезли в нейрохирургическое отделение областной больницы, но спасти ее врачам не удалось. У женщины осталось трое детей.

"Комсомольская правда" в Брянске" приносит соболезнования родным и близким погибшй.

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ИСТОЧНИК KP.RU