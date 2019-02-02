2019-02-02T13:00:18+03:00
Происшествия

В Брасовском районе сгорел дом: есть пострадавший

Эксперты уточняют причину пожара
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Приехавшие огнеборцы увидели, что вспыхнул частный жилой дом.Приехавшие огнеборцы увидели, что вспыхнул частный жилой дом.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В поселке Локоть Брасовского района загорелся дом. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, о пожаре сообщили около шести утра в субботу, 2 февраля.

Приехавшие огнеборцы увидели, что вспыхнул частный жилой дом.

- Горение было по всей площади, - рассказали в МЧС. - Тушили пожар два ручных пожарных ствола и звено газодымозащитной службы. Есть один пострадавший.

Причину пожару уточняют специалисты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянца отправят в колонию за помощь нелегальной мигрантке
В Брянске маршрутка на "зебре" сбила 79-летнюю женщину
Под Брянском водитель иномарки насмерть сбил 52-летнего пешехода
Следователи: лед на погибшую жительницу Дятькова упал во время чистки крыши
В Дятькове рухнувшая с крыши ледяная глыба убила многодетную мать
В Дятькове задержавшего зарплату начальника оштрафовали на 11 тысяч рублей
В Дубровском районе родителей заставляли ремонтировать школу и закупать учебники
В Дятькове 25-летний парень обокрал задремавшего мужчину
В Брянскую область не пустили мясо, колбасу и орехи сомнительного качества
В Брянской области нашли пропавшего Андрея Сергеева
За четыре дня жертвами «телефонных» мошенников стали еще девять брянцев
В этом году в Гордеевском районе пройдет ремонт в двух школах
4 февраля в Брянске стартует прием заявок на «Лыжню России-2019»
На железнодорожной станции Брянск-I столкнулись два вагона