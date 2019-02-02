В Брасовском районе сгорел дом: есть пострадавший
Эксперты уточняют причину пожара
Приехавшие огнеборцы увидели, что вспыхнул частный жилой дом.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В поселке Локоть Брасовского района загорелся дом. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, о пожаре сообщили около шести утра в субботу, 2 февраля.
Приехавшие огнеборцы увидели, что вспыхнул частный жилой дом.
- Горение было по всей площади, - рассказали в МЧС. - Тушили пожар два ручных пожарных ствола и звено газодымозащитной службы. Есть один пострадавший.
Причину пожару уточняют специалисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU