В Дятькове 25-летний парень обокрал задремавшего мужчину

СЕГОДНЯ 18:33 2019-02-01T18:33:33+03:00

За это горожанину грозит до пяти лет колонии

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В Дятькове 40-летнего мужчину обокрали в общежитии. Уснув на лестнице, горожанин лишился мобильного телефона и золотой цепочки.

Полицейским дятьковчанин рассказал, что зашел в городское общежитие навестить знакомого, но того не оказалось дома. Решив дождаться приятеля, мужчина присел на ступеньки лестницы и задремал.

По подозрению в краже полицейские задержали уже судимого 25-летнего мужчину, проживающего в том же общежитии.

Молодой человек признался, что сдал похищенное в ломбард, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

За кражу парню грозит очередной срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU