В Дятькове 25-летний парень обокрал задремавшего мужчину
В Дятькове 40-летнего мужчину обокрали в общежитии. Уснув на лестнице, горожанин лишился мобильного телефона и золотой цепочки.
Полицейским дятьковчанин рассказал, что зашел в городское общежитие навестить знакомого, но того не оказалось дома. Решив дождаться приятеля, мужчина присел на ступеньки лестницы и задремал.
По подозрению в краже полицейские задержали уже судимого 25-летнего мужчину, проживающего в том же общежитии.
Молодой человек признался, что сдал похищенное в ломбард, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
За кражу парню грозит очередной срок.
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ИСТОЧНИК KP.RU