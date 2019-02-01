В Брянской области нашли пропавшего Андрея Сергеева
Молодой человек оказался жив
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В Брянском области нашли живым пропавшего Андрея Сергеева. Об этом сообщили 31 января на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» Брянск» в социальных сетях.
Напомним, 20-летний парень пропал в поселке Дубровка 16 января. Его поисками занимались волонтеры. К счастью, молодой человек нашелся спустя почти две недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU