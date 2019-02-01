За четыре дня жертвами «телефонных» мошенников стали еще девять брянцев

СЕГОДНЯ 17:49 2019-02-01T18:01:31+03:00

Злоумышленники узнавали данные собеседников и списывали деньги с их счетов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В Брянской области «телефонные» мошенники за четыре дня обманули девять человек. Добычей злоумышленников стали 412 тысяч рублей.

Жертвами аферистов оказались семь жительниц области в возрасте от 22 до 72 лет, а также 38- и 54-летний жители Брянска, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В восьми случаях злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они предлагали разблокировать счет, заморозить перевод, «перепрошить» систему защиты. Злоумышленники узнавали данные собеседников и списывали деньги с их счетов.

А 72-летняя жительница Новозыбковского района поверила лже-полицейскому, который сказал о родственнике попавшем в беду. На счет преступника пожилая женщина перевела 10 тысяч рублей.

В полиции предупреждают: операции с банковскими картами и счетами не выполняются в формате телефонного разговора – для этого придется прийти в отделение банка с документами. Не сообщайте незнакомцам данные своих карт.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU