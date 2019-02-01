В этом году в Гордеевском районе пройдет ремонт в двух школах

СЕГОДНЯ 17:28 2019-02-01T17:41:37+03:00

В мирнинской школе обновят спортивный зал. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В одной отремонтируют спортзал, в другой - обновят крышу

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В двух школах Гордеевского района в этом году пройдет ремонт. Об этом говорили во время выездного совещания заместителя губернатора Владимира Оборотова. В мирнинской школе обновят спортивный зал, а в гордеевской - заменят крышу.

Деньги ремонт выделят из областного бюджета. В ближайшее время начнется подготовка проектно-сметной документации, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU