2019-02-01T17:11:41+03:00
Спорт

4 февраля в Брянске стартует прием заявок на «Лыжню России-2019»

Каждому участнику выдадут шапочку и нагрудной номер
Мария Дедкова
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Победителей и призеров лыжной гонки ждут медали, дипломы и кубки Министерства спорта России.Победителей и призеров лыжной гонки ждут медали, дипломы и кубки Министерства спорта России.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Вот уже в 15-й раз Брянск присоединяется ко всероссийской спортивной акции «Лыжня России». По традиции, поучаствовать в забеге может любой желающий. Прием заявок от брянцев начнется 4 февраля.

В этом году забег стартует в полдень 9 февраля на Кургане Бессмертия. Победителей и призеров лыжной гонки ждут медали, дипломы и кубки Министерства спорта России.

Первыми выйдут малыши - мальчишки и девчонки 2009 года рождения и моложе. Затем на лыжню выйдут участники VIP-забега. Следом - юноши и девушки 2005-2008 годов рождения. За ними на лыжи встанут самые опытные спортсмены - 1958 года рождения и старше. После них выйдут брянцы 1959-1978 годов рождения. Затем будут соревноваться юноши и девушки 2001-2004 годов рождения. Завершающим станет лыжный забег мужчин и женщин 1979-2000 годов рождения.

- Трасса уже готова, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» главный судья брянских соревнований Анатолий Лаврушин. - Участники будут бежать дистанции 2, 5 и 10 километров в зависимости от возраста и состояния здоровья. Забег стартует от стелы на площади Воинской славы. Спортсмены побегут к Кургану Бессмертия, дальше - в центральный парк культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска. Во время гонки будут работать пункты обогрева для спортсменов и зрителей. На полевой кухне брянцам предложат горячего чая.

ВАЖНО

Из документов участники должны предоставить: паспорт или свидетельство о рождении, медицинский полис, справку-допуск от врача. Все участники получат нагрудный номер и шапочку.

Подать заявку можно до 8 февраля с 10.00 до 17.00 по адресу: улица Луначарского, 45.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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