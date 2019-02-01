2019-02-01T16:54:51+03:00
Происшествия

На железнодорожной станции Брянск-I столкнулись два вагона

Происшествие не повлияло на график движения поездов
Мария Дедкова
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Причины случившегося железнодорожники выясняют. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Причины случившегося железнодорожники выясняют. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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На железнодорожной станции Брянск-Орловский пути не поделили два вагона. Они столкнулись около 10.30 в парке отстоя во время маневра. Как сообщают в службе корпоративных коммуникаций МДЖ, вагоны двигались с минимальной скоростью, без пассажиров.

Во время происшествия никто не пострадал. Составы не опрокинулись.

На место прибыл восстановительный поезд, который помог встать вагонам на колею.

Причины случившегося железнодорожники выясняют.

График движения поездов остался прежним.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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