Житель Выгоничей получил условный срок за рыбалку с электроудочкой
Причиненный ущерб оценили в 15 тысяч рублей
Рыбалка обернулась для мужчины уголовным делом.Фото: Иван ВИСЛОВ
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37-летнего жителя Выгоничского района признали виновным в браконьерстве. В суде выяснилось, что в прошлом году 37-летний мужчина отправился на рыбалку в село Сосновка. Там с помощью электроудочки от поймал 78 рыб. Сумма ущерба окружающей среде составила 15 тысяч рублей. Выгоничский районный суд назначил мужчине наказание - семь месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на один год.
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ИСТОЧНИК KP.RU