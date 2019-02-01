2019-02-01T16:39:06+03:00
Общество

Житель Выгоничей получил условный срок за рыбалку с электроудочкой

Причиненный ущерб оценили в 15 тысяч рублей
Мария Дедкова
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Рыбалка обернулась для мужчины уголовным делом.Рыбалка обернулась для мужчины уголовным делом.Фото: Иван ВИСЛОВ
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37-летнего жителя Выгоничского района признали виновным в браконьерстве. В суде выяснилось, что в прошлом году 37-летний мужчина отправился на рыбалку в село Сосновка. Там с помощью электроудочки от поймал 78 рыб. Сумма ущерба окружающей среде составила 15 тысяч рублей. Выгоничский районный суд назначил мужчине наказание - семь месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на один год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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