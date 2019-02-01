В Брянске хотят убрать еще 169 незаконных рекламных щитов
На прошлой неделе в городе демонтировали 16 таких конструкций
Щиты убирали сами собственники.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжают борьбу с незаконной рекламой. Так, на прошлой неделе убрали 15 рекламных конструкций, установленных без разрешительной документации.
Щиты убирали сами собственники, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. В городе, как говорят чиновники, необходимо демонтировать еще 169 рекламных конструкций.
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ИСТОЧНИК KP.RU