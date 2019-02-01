Глава Брянска выслушает жалобы горожан 21 февраля

СЕГОДНЯ 15:47 2019-02-01T15:47:12+03:00

Заместители главы города также встретятся с горожанами. Фото: Мария ДЕДКОВА

Личный прием проведут и другие депутаты

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Глава Брянска Александр Хлиманков и его заместители проведут прием горожан. График встреч с брянцами опубликовала пресс-служба горсовета.

7 февраля свой вопрос можно будет задать Владимиру Гайдукову, 14 февраля - Ларисе Третьяковой.

21 февраля на прием можно будет записаться к Александру Хлиманкову.

Также горожан выслушают депутаты районных территориальных групп. График встречи с ними можно узнать в горсовете.

ВАЖНО

Записаться на прием можно по телефонам: 74-30-88, 74-30-13,74-37-64, 74-30-03.

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ИСТОЧНИК KP.RU