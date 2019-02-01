В Брянске за проезд на красный свет оштрафовали маршрутчика

СЕГОДНЯ 15:07 2019-02-01T15:07:45+03:00

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В Брянске по записи с видеорегистратора нашли водителя маршрутки, нарушившего Правила дорожного движения. На кадрах видно, что около девяти часов утра 29 января у дома № 55 на улице Делегатской водитель микроавтобуса "Пежо Боксер проехал на запрещающий сигнал светофора. После административного расследования автомобилиста оштрафовали на тысячу рублей, сообщили в ОГИБДД по городу Брянску.

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ИСТОЧНИК KP.RU