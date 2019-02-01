В Брянске на пешеходном переходе на Флотской маршрутчик сбил пешехода

СЕГОДНЯ 13:38 2019-02-01T13:38:14+03:00

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В Бежицком районе Брянска на нерегулируемом переходном переходе на улице Флотской сбили женщину. Сообщение об аварии и фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях. Очевидцы пишут, что ДТП случилось около половины первого дня в пятницу, 1 февраля. Пешехода от удара откинуло вперед от «зебры». Женщину, как пишут очевидцы, сбил водитель маршрутного такси. О травмах пострадавшей пока официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску нет.

Кстати, в этом месте обещали установить светофор. Местные жители говорят, что переходить дорогу здесь опасно. Хоть и скорость машин ограничена 40 километрами в час.

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ИСТОЧНИК KP.RU