СЕГОДНЯ 13:13 2019-02-01T13:13:30+03:00

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В Севске пообещали построить бассейн. Об этом заявил председатель областной Думы на торжественной церемонии открытия тренажерного зала в городе.

Строительство пообещали начать в ближайшее время, сообщает телеканал "Брянская губерния". Главе администрации района Александру Куракину дали поручение определить место под спортивное сооружение.

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ИСТОЧНИК KP.RU