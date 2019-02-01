В Севске пообещали построить бассейн
Главе администрации дали поручение найти место для строительства
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В Севске пообещали построить бассейн. Об этом заявил председатель областной Думы на торжественной церемонии открытия тренажерного зала в городе.
Строительство пообещали начать в ближайшее время, сообщает телеканал "Брянская губерния". Главе администрации района Александру Куракину дали поручение определить место под спортивное сооружение.
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ИСТОЧНИК KP.RU