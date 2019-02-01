В Брянске осудили директора турфрмы, которая похитила у клиентов 1,3 миллиона рублей
В Брянске осудили бывшего директора двух туристических фирм, которая похитила у клиентов 1,3 миллиона рублей. 61-летняя женщина получила четыре года колонии общего режима. Обвиняемую пришлось экстрадировать из Испании.
- В суде установили, что женщина в с 2012 по 2014 годы была директором фирм «Агентство Просвещение» и «Коста Бланка», - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Она похитила деньги 43 клиентов, среди которых были студенты и преподаватели одного из брянских вузов, учащиеся кадетской школы-интерната.
Общая сумма ущерба составила больше 1,3 миллиона рублей. Клиенты передавали деньги за отдых в Испании. В одном случае – за оформление визы.
Фигурантка уголовного дела скрывалась от следствия. В декабре 2017-го ее задержали в Испании. В августе прошлого года ее экстрадировали в Россию. Приговор женщине пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU