2019-02-01T13:07:17+03:00
Происшествия

В Брянске осудили директора турфрмы, которая похитила у клиентов 1,3 миллиона рублей

На отдых не поехали студенты и преподаватели одного из вузов
Марина АНТОНОВА
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Денег лишились 43 клиента.Денег лишились 43 клиента.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске осудили бывшего директора двух туристических фирм, которая похитила у клиентов 1,3 миллиона рублей. 61-летняя женщина получила четыре года колонии общего режима. Обвиняемую пришлось экстрадировать из Испании.

- В суде установили, что женщина в с 2012 по 2014 годы была директором фирм «Агентство Просвещение» и «Коста Бланка», - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Она похитила деньги 43 клиентов, среди которых были студенты и преподаватели одного из брянских вузов, учащиеся кадетской школы-интерната.

Общая сумма ущерба составила больше 1,3 миллиона рублей. Клиенты передавали деньги за отдых в Испании. В одном случае – за оформление визы.

Фигурантка уголовного дела скрывалась от следствия. В декабре 2017-го ее задержали в Испании. В августе прошлого года ее экстрадировали в Россию. Приговор женщине пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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