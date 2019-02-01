2019-02-01T12:45:24+03:00
Общество

В Брянске нашли лже-террористку, «заминировавшую» кафе быстрого питания

Ею оказалась 16-летняя студентка
Мария Дедкова
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Взрывных устройств не нашли.Фото: vk.com, Ангелина Савина.Взрывных устройств не нашли.Фото: vk.com, Ангелина Савина.
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В Брянске по подозрению в ложном сообщении о теракте задержали 16-летнюю студентку.

Звонок с сообщением о том, что в одной из сетей быстрого питания заложена мина, поступил на телефон «02» 31 января в 20.17.

Полицейские выехали в три заведения сети в Советском и Бежицком районах Брянска. Взрывных устройств там не нашли.

Сотрудники полиции и регионального УФСБ начали поиски звонившего. Им оказалась 16-летняя студентка одного из колледжей. Именно с ее телефона был сделан звонок, сообщают в пресс-службе УМВД по Брянской области.

Девушку задержали. Правоохранители выяснят, зачем она звонила.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Она предусматривает штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет. Кроме того, с девушки могут взыскать затраты, связанных с привлечением неотложных служб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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