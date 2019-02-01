2019-02-01T12:31:25+03:00
Происшествия

Сотрудник брянской колонии строгого режима проносил телефоны заключенным

На него завели уголовное дело за превышение должностных полномочий
Марина АНТОНОВА
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Преступление выявили сотрудники собственной безопасности УФСИН и регионального УФСБ.Преступление выявили сотрудники собственной безопасности УФСИН и регионального УФСБ.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Сотрудника колонии строгого режима №1 в Брянске подозревают в том, что он проносил мобильные телефоны осужденным. На мужчину завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- По версии следствия, с июня по октябрь прошлого года мастер цеха центра трудовой адаптации осужденных проносил в колонию телефоны, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Брянской области. – Преступление выявили сотрудники собственной безопасности УФСИН и регионального УФСБ.

Расследование уголовного дела на майора внутренней службы по статье «Превышение должностных полномочий» продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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