Стая собак «оккупировала» центр Брянска

СЕГОДНЯ 12:17 2019-02-01T12:17:25+03:00

Брянцы опасаются, что одна из собак может покусать прохожих. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"

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В Брянске продолжается "нашествие" бродячих собак. Очередную стаю заметили уже в центре города. Фотографии девяти псов, свободно разгуливающих на площади Ленина, выложили в соцсети.

Брянцы опасаются, что одна из собак может покусать прохожих.

Напомним, строительство приюта запланировано в Брянске. На него потратят около 20 миллионов рублей. Участок в Большом Полпине, где будет находиться приют, уже зарезервирован. Еще около пяти миллионов рублей на организацию, отлов и содержание бездомных животных в следующем году выделит областной бюджет.

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ИСТОЧНИК KP.RU