Стая собак «оккупировала» центр Брянска
В Брянске продолжается "нашествие" бродячих собак. Очередную стаю заметили уже в центре города. Фотографии девяти псов, свободно разгуливающих на площади Ленина, выложили в соцсети.
Брянцы опасаются, что одна из собак может покусать прохожих.
Напомним, строительство приюта запланировано в Брянске. На него потратят около 20 миллионов рублей. Участок в Большом Полпине, где будет находиться приют, уже зарезервирован. Еще около пяти миллионов рублей на организацию, отлов и содержание бездомных животных в следующем году выделит областной бюджет.
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ИСТОЧНИК KP.RU