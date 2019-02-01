2019-02-01T12:17:25+03:00
Общество

Стая собак «оккупировала» центр Брянска

Бродячих животных заметили на площади Ленина
Мария Дедкова
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Брянцы опасаются, что одна из собак может покусать прохожих. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Брянцы опасаются, что одна из собак может покусать прохожих. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске продолжается "нашествие" бродячих собак. Очередную стаю заметили уже в центре города. Фотографии девяти псов, свободно разгуливающих на площади Ленина, выложили в соцсети.

Брянцы опасаются, что одна из собак может покусать прохожих.

Напомним, строительство приюта запланировано в Брянске. На него потратят около 20 миллионов рублей. Участок в Большом Полпине, где будет находиться приют, уже зарезервирован. Еще около пяти миллионов рублей на организацию, отлов и содержание бездомных животных в следующем году выделит областной бюджет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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