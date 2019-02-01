2019-02-01T11:45:51+03:00
Происшествия

Жителя Жуковского района будут судить за продажу наркотиков в Брянске

19 граммов марихуаны мужчина пытался сбыть за две тысячи рублей
Марина АНТОНОВА
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Брянцу грозит от 2 до 15 лет тюрьмы.Брянцу грозит от 2 до 15 лет тюрьмы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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29-летнего жителя Жуковского района будут судить за попытку продать наркотики в Брянске. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.

- По версии следствия, мужчина вырастил несколько кустов конопли, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Из растения брянец изготовил наркотическое вещество, которое собирался употреблять сам.

Осенью прошлого года мужчину задержали в Бежицком районе. Он пытался продать 19-граммовый сверток с марихуаной за две тысячи рублей. В доме задержанного оперативники нашли еще 60 граммов наркотика.

Брянцу предъявили обвинение. Ему грозит до 2 до 15 лет колонии и крупный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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