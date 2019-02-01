Брянский депутат Николай Валуев снялся в роли прокурора

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-01T11:05:18+03:00

Фильм с его участием пока не вышел

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Брянский депутат Николай Валуев снялся в новом фильме в роли сотрудника прокуратуры. Об этом он рассказал на сайте компании, где отвечает на вопросы пользователей. Фильм пока не вышел. Сейчас ленту монтируют и переводят на иностранные языки.

- Сатирическая комедия на остросоциальную тему, - написал Николай Валуев. – Я играю роль работника прокуратуры, который расследует дело одного депутата.

Название картины депутат не раскрыл.

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ИСТОЧНИК KP.RU