2019-02-01T10:45:20+03:00
Общество

В Брянском государственном университете выберут самую красивую студентку

Традиционный конкурс пройдет 6 марта
Марина АНТОНОВА
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Победительница конкурса 2018 года Дарья Боголюбская. Фото: vk.com, "Краса БГУ".Победительница конкурса 2018 года Дарья Боголюбская. Фото: vk.com, "Краса БГУ".
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В Брянском государственном университете имени Ивана Петровского выберут самую красивую студентку. Финал традиционного конкурса «Краса БГУ-2019» пройдет 6 марта в три часа дня в актовом зале главного корпуса. В этом году состязания посвятили Году театра, сообщают организаторы в соцсетях. Девушки будут состязаться не только в красоте, но и талантах.

В университете стартовал отбор участников на конкурс. Записаться на отбор можно у представителей студенческого совета на каждом факультете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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