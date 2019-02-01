В Брянском государственном университете выберут самую красивую студентку
Традиционный конкурс пройдет 6 марта
Победительница конкурса 2018 года Дарья Боголюбская. Фото: vk.com, "Краса БГУ".
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В Брянском государственном университете имени Ивана Петровского выберут самую красивую студентку. Финал традиционного конкурса «Краса БГУ-2019» пройдет 6 марта в три часа дня в актовом зале главного корпуса. В этом году состязания посвятили Году театра, сообщают организаторы в соцсетях. Девушки будут состязаться не только в красоте, но и талантах.
В университете стартовал отбор участников на конкурс. Записаться на отбор можно у представителей студенческого совета на каждом факультете.
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ИСТОЧНИК KP.RU