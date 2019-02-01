В Брянской области в этом году отремонтируют 33 переезда
На двух объектах пройдут капитальные работы
Дороги, ведущие к железнодорожным переездам, будут ремонтировать городские и районные администрации.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области в этом году железнодорожники отремонтируют 33 переезда. На 23 объектах запланировали текущий ремонт. Он включает асфальтировку проезжей части. На восьми переездах вместо асфальта появится резонокордовое покрытие, сообщают в Службе корпоративных коммуникация брянского филиала МЖД, На двух объектах пройдут капитальные работы. В них входит замена устройств заграждения.
Дороги, ведущие к железнодорожным переездам, будут ремонтировать городские и районные администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU