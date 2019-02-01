В Брянске за день водители сбили на дорогах трех пешеходов

СЕГОДНЯ 09:48 2019-02-01T09:48:04+03:00

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В Брянске за один день водитель сбили на дорогах трех пешеходов. Первое ДТП случилось около половины восьмого утра на улице Белорусской в Фокинском районе. Автомобилист за рулем ВАЗ-21214 сбил 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. С травмой головы, ушибом мозга, коленей, рук и плеча пострадавшую госпитализировали.

Еще одна авария произошла около одиннадцати часов утра на проспекте Станке Димитрова, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Двигаясь задним ходом, водитель «Фольксвагена Джетта» сбил 78-летнюю пенсионерку. Женщина сломала бедро, ее положили в больницу.

И еще об одной автоаварии с участием пешехода медики сообщили в дежурную часть ГИБДД вечером в тот же день. 36-летняя пострадавшая рассказала, что утром попала под машину. ДТП случилось на улице Ново-Советской. Женщина за рулем ВАЗ-11193 ехала в сторону улицы Литейной и сбила пешехода. Пострадавшую отпустили домой с назначением лечения.

Полицейские проводят проверку по факту трех ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU