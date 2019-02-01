2019-02-01T09:11:56+03:00
Происшествия

Жительница Климовского района получила полгода колонии за мошенничество с чернобыльским жильем

Приговор женщине пока не вступил в законную силу
Марина АНТОНОВА
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Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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61-летняя жительница Климовского района получила полгода колонии общего режима за мошенничество с чернобыльским жильем. Осужденная должна вернуть в бюджет 350 тысяч рублей, так как часть ущерба она уже погасила.

- В суде установили, что с мая по ноябрь 2016 года женщина незаконно оформила право собственности на дом в Климовском районе, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Потом собрала пакет документов для получения компенсации за жилье, утраченное после чернобыльской аварии.

Из федерального бюджета женщине выделили 600 тысяч рублей.

Подсудимая признала свою вину. Приговор виновной пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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