Жительница Климовского района получила полгода колонии за мошенничество с чернобыльским жильем

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-01T09:11:56+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Приговор женщине пока не вступил в законную силу

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61-летняя жительница Климовского района получила полгода колонии общего режима за мошенничество с чернобыльским жильем. Осужденная должна вернуть в бюджет 350 тысяч рублей, так как часть ущерба она уже погасила.

- В суде установили, что с мая по ноябрь 2016 года женщина незаконно оформила право собственности на дом в Климовском районе, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Потом собрала пакет документов для получения компенсации за жилье, утраченное после чернобыльской аварии.

Из федерального бюджета женщине выделили 600 тысяч рублей.

Подсудимая признала свою вину. Приговор виновной пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU