Жителя Литвы осудили за разбой в Брянске

СЕГОДНЯ 09:01 2019-02-01T09:01:42+03:00

Мужчина на три года отправится в колонию

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Гражданина Литвы осудили за разбойное нападение в Брянске. Мужчина три года проведет в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что ночью 4 ноября 2017 года в одном из кафе в центре Брянска иностранец напал на горожанина, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он несколько раз ударил по голове брянца, а потом похитил с шеи потерпевшего золотую цепочку с кулоном.

Приговор литовцу вынес Советский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU