2019-01-31T18:40:40+03:00
Происшествия

Брянец отправится на 2,5 года в колонию за нападение на соседа с ножом

Приговор пока не вступил в законную силу
Мария Дедкова
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Причиной конфликта стала обида из-за нецензурных оскорблений.Причиной конфликта стала обида из-за нецензурных оскорблений.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Фокинский районный суд рассмотрел дело 32-летнего брянца, ударившего ножом соседа.

Все случилось 1 октября. Около полудня пьяный горожанин заявился к соседу и два раза ударил его ножом в живот. Позже медицинская экспертиза установила, что это тяжкий вред здоровью.

- Причиной конфликта стала обида на потерпевшего из-за нецензурных оскорблений, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Брянец признал себя виновным и раскаялся в совершении преступления. Суд приговорил виновного к 2,5 годам колонии общего режима.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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