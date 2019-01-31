Брянец отправится на 2,5 года в колонию за нападение на соседа с ножом

СЕГОДНЯ 18:39 2019-01-31T18:40:40+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу

Изменить размер текста: A A

Фокинский районный суд рассмотрел дело 32-летнего брянца, ударившего ножом соседа.

Все случилось 1 октября. Около полудня пьяный горожанин заявился к соседу и два раза ударил его ножом в живот. Позже медицинская экспертиза установила, что это тяжкий вред здоровью.

- Причиной конфликта стала обида на потерпевшего из-за нецензурных оскорблений, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Брянец признал себя виновным и раскаялся в совершении преступления. Суд приговорил виновного к 2,5 годам колонии общего режима.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU