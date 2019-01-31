Брянец отправится на 2,5 года в колонию за нападение на соседа с ножом
Фокинский районный суд рассмотрел дело 32-летнего брянца, ударившего ножом соседа.
Все случилось 1 октября. Около полудня пьяный горожанин заявился к соседу и два раза ударил его ножом в живот. Позже медицинская экспертиза установила, что это тяжкий вред здоровью.
- Причиной конфликта стала обида на потерпевшего из-за нецензурных оскорблений, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Брянец признал себя виновным и раскаялся в совершении преступления. Суд приговорил виновного к 2,5 годам колонии общего режима.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU