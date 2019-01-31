В начале февраля на Первомайском мосту в Брянске начнут укладывать балки

СЕГОДНЯ 18:22 2019-01-31T18:22:54+03:00

Изменить размер текста: A A

На следующей неделе на Первомайском мосту в Брянске начнется установка первых балок. Об этом говорили 31 января на очередном рабочем совещании на объекте, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

На планерке прозвучала информация, что первые шесть балок для перекрытия первого пролета уже везут по железной дороге из Дмитрова. Это значит, что уже на следующей неделе, брянцев могут ждать ограничения движения на мосту.

Но пока строители продолжают заливку бетона. Инженеры технадзора проверили прочность бетона. Она соответствует требованиям.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU