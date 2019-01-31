В Брянске наградили лучших спортсменов и тренеров
В Брянске Почетной грамотой главы города наградили лучших спортсменов и тренеров. Награды за высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие спорта удостоились: Сергей Портнов, Дмитрий Иванов, Андрей Королев, Игорь Павлов и Таисия Карпушкина.
За значительные успехи грамоту получат: Артем Осипенко, Виктор Осипенко, Анна Жижина, Ольга Королева и Елена Матвеева, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.
За подготовку высококвалифицированных спортсменов Брянская городская администрация отметила: Николая Евсеева, Юрия Чибисова, Марину Свистак, Марину Белунову, Дмитрия Садовникова, Дениса Потеева.
За высокие спортивные достижения мэрии наградит: Ольгу Веретельникову, Сергея Пыжьянова, Елену Жиляеву, Анастасию Абросимову, Анастасию Пахомову и Ивана Псурцева.
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ИСТОЧНИК KP.RU