2019-01-31T17:54:29+03:00
Спорт

В Брянске наградили лучших спортсменов и тренеров

Они получат Почетные грамоты от главы города и городской администрации
Мария Дедкова
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В городе подвели спортивные итоги года. Фото:Федерация самбо РоссииВ городе подвели спортивные итоги года. Фото:Федерация самбо России
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В Брянске Почетной грамотой главы города наградили лучших спортсменов и тренеров. Награды за высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие спорта удостоились: Сергей Портнов, Дмитрий Иванов, Андрей Королев, Игорь Павлов и Таисия Карпушкина.

За значительные успехи грамоту получат: Артем Осипенко, Виктор Осипенко, Анна Жижина, Ольга Королева и Елена Матвеева, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.

За подготовку высококвалифицированных спортсменов Брянская городская администрация отметила: Николая Евсеева, Юрия Чибисова, Марину Свистак, Марину Белунову, Дмитрия Садовникова, Дениса Потеева.

За высокие спортивные достижения мэрии наградит: Ольгу Веретельникову, Сергея Пыжьянова, Елену Жиляеву, Анастасию Абросимову, Анастасию Пахомову и Ивана Псурцева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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