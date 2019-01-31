В Брянске наградили лучших спортсменов и тренеров

СЕГОДНЯ 17:54 2019-01-31T17:54:29+03:00

В городе подвели спортивные итоги года. Фото:Федерация самбо России

Они получат Почетные грамоты от главы города и городской администрации

Изменить размер текста: A A

В Брянске Почетной грамотой главы города наградили лучших спортсменов и тренеров. Награды за высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие спорта удостоились: Сергей Портнов, Дмитрий Иванов, Андрей Королев, Игорь Павлов и Таисия Карпушкина.

За значительные успехи грамоту получат: Артем Осипенко, Виктор Осипенко, Анна Жижина, Ольга Королева и Елена Матвеева, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.

За подготовку высококвалифицированных спортсменов Брянская городская администрация отметила: Николая Евсеева, Юрия Чибисова, Марину Свистак, Марину Белунову, Дмитрия Садовникова, Дениса Потеева.

За высокие спортивные достижения мэрии наградит: Ольгу Веретельникову, Сергея Пыжьянова, Елену Жиляеву, Анастасию Абросимову, Анастасию Пахомову и Ивана Псурцева.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU