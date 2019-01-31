Пьяный житель Унечского района попытался украсть икону у знакомой

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-31T17:23:14+03:00

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В Унечском районе за покушение на кражу иконы будут судить 50-летнего мужчину. Злоумышленник пытался скрыться с похищенным, но его остановила соседка потерпевшей.

Все случилось в конце декабря. 50-летний мужчина, неделю как освободившийся из мест лишения свободы, решился на очередное преступление.

- Выпивший злоумышленник, взломав дверной замок, проник в дом жительницы деревни Добрик Унечского района, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Внимание вора сразу привлекла икона. Мужчина завернул лик в найденную скатерть и попытался скрыться, но его заметила соседка потерпевшей. Смелая женщина отобрала похищенную икону и сообщила о происшествии в полицию.

За это преступление унечанину грозит до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU