Пьяный житель Унечского района попытался украсть икону у знакомой
В Унечском районе за покушение на кражу иконы будут судить 50-летнего мужчину. Злоумышленник пытался скрыться с похищенным, но его остановила соседка потерпевшей.
Все случилось в конце декабря. 50-летний мужчина, неделю как освободившийся из мест лишения свободы, решился на очередное преступление.
- Выпивший злоумышленник, взломав дверной замок, проник в дом жительницы деревни Добрик Унечского района, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Внимание вора сразу привлекла икона. Мужчина завернул лик в найденную скатерть и попытался скрыться, но его заметила соседка потерпевшей. Смелая женщина отобрала похищенную икону и сообщила о происшествии в полицию.
За это преступление унечанину грозит до шести лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU